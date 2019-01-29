Блокировка Instagram в Иране не решит проблем - министр

29 января 2019 16:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Блокировка Instagram в Иране не решит проблем, напротив это приводит к возникновению проблем в других сферах.

Об этом во вторник сказал министр связи и информационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азери Джахроми, сообщает Trend со ссылкой на ISNA.

По его словам, блокировка должна использоваться при необходимости.

Джахроми добавил, что касается отмены блокировки мессенджера Telegram, по данному вопросу должно идти расследование со стороны юстиции. Прокуратура сообщила, что пока не устранены причины блокировки Telegram.

«На мой взгляд, блокировка Instagram неудачный путь устранения проблем, угрожающих общественности», - добавил Джахроми.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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