Как сложилась судьба "утерянной" иранской нефтяной платформы?

11 марта 2019 16:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Суд в Иране вынес решение касательно уголовного дела в связи «утерянной» иранской нефтяной платформой.

Об этом в понедельник сообщил информагентству «Фарс» официальный представитель прокуратуры Тегерана, отказавшись при этом пока раскрывать суть решения, передает Trend.

Официальный представитель отметил, что по уголовному делу имеется шесть обвиняемых.

«Трое из них – в суде, а другие трое – находятся за границей», - сказал представитель прокуратуры.

По его словам, двое из обвиняемых, проживающих за границей, являются иранцами, один из них – исполнительный директор одной из иорданских компаний.

Отметим, что раннее сообщалось, что стоимость платформы составляет 78 миллионов долларов. Стало известно, что был «утерян» и еще один корабль. Общая стоимость утерянного оборудования составляет 121 миллион долларов.

Напомним, что 26 июня 2012 года между Иранской компанией по строительству и инжинирингу морских объектов (Iranian Offshore Engineering and Construction Company) и Dean International Trading S.A Объединенных Арабских Эмиратов был подписан контракт стоимостью в 87 миллионов долларов. Согласно контракту, у аргентинской компании должна была быть приобретена буровая платформа 1984 года выпуска. Министр нефти Ирана Биджан Зангене в 2015 году обнаружил, что, несмотря на выплату предусмотренной в контракте суммы, платформа все еще не завезена в Иран.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Европейские компании в ожидании механизма для финрасчетов с Ираном
Экономика 14:39
В Иране десятки человек госпитализированы с диагнозом - алкогольное отравление
Общество 12:34
В Иране резко сократилось производство сухофруктов
Экономика 10:43
Азербайджанские пограничники пресекли попытку нарушения госграницы, есть погибший и раненый (ФОТО)
Общество 10 марта 13:42
Глава иранского МИД прибыл в Ирак для подготовки визита Роухани
Политика 10 марта 02:01
Али Лариджани: Парламент Ирана полностью поддерживает развитие отношений с Азербайджаном (ФОТО)
Политика 9 марта 20:13
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Индии (ФОТО)
Политика 17:05
Пресс-секретарь Turkish Airlines о продаже компании
Турция 17:03
Баку посетит очередная торговая миссия Мексики
Бизнес 16:56
Россия и Китай подписали контракт на четвертую очередь Тяньваньской АЭС
Россия 16:54
Азербайджанская армия приступила к широкомасштабным учениям (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 16:47
Тяжелое ДТП в Сумгайыте: есть погибший и трое раненых
Происшествия 16:47
В Баку состоялась презентация книги «Афад Курбанов нашей тюркологии» (ФОТО)
Общество 16:45
ЕС примет решение о дальнейшей эксплуатации Boeing 737 MAX 8 после консультаций с США
Европа 16:43
Турецкая компания займется развитием транспортной инфраструктуры столицы Узбекистана
Бизнес 16:41