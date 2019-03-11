Как сложилась судьба "утерянной" иранской нефтяной платформы?

БАКУ /Trend/ - Суд в Иране вынес решение касательно уголовного дела в связи «утерянной» иранской нефтяной платформой.

Об этом в понедельник сообщил информагентству «Фарс» официальный представитель прокуратуры Тегерана, отказавшись при этом пока раскрывать суть решения, передает Trend.

Официальный представитель отметил, что по уголовному делу имеется шесть обвиняемых.

«Трое из них – в суде, а другие трое – находятся за границей», - сказал представитель прокуратуры.

По его словам, двое из обвиняемых, проживающих за границей, являются иранцами, один из них – исполнительный директор одной из иорданских компаний.

Отметим, что раннее сообщалось, что стоимость платформы составляет 78 миллионов долларов. Стало известно, что был «утерян» и еще один корабль. Общая стоимость утерянного оборудования составляет 121 миллион долларов.

Напомним, что 26 июня 2012 года между Иранской компанией по строительству и инжинирингу морских объектов (Iranian Offshore Engineering and Construction Company) и Dean International Trading S.A Объединенных Арабских Эмиратов был подписан контракт стоимостью в 87 миллионов долларов. Согласно контракту, у аргентинской компании должна была быть приобретена буровая платформа 1984 года выпуска. Министр нефти Ирана Биджан Зангене в 2015 году обнаружил, что, несмотря на выплату предусмотренной в контракте суммы, платформа все еще не завезена в Иран.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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