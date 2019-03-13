В Иране будут введены в эксплуатацию два перерабатывающих завода газового комплекса месторождения «Южный Парс»

БАКУ /Trend/ - В иранской провинции Бушер 17 марта будет введено в эксплуатацию два перерабатывающих завода газового комплекса месторождения «Южный Парс».

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на информационный портал иранской нефтегазовой компании «Парс».

Согласно сообщению, два перерабатывающих завода относятся в 13-й 22-й, 23-й и 24-й фазам месторождения.

В церемонии открытия примут участие президент Ирана, министр нефти, исполнительный директор Национальной нефтяной компании, высокопоставленные лица страны.

Проекты по указанным фазам были реализованы иранскими компаниями.

Каждый из этих перерабатывающих заводов рассчитан на производство 56 миллионов кубометров газа в год, 2,9 тысячи тонн сжиженного углеводородного газа, 2,75 тысячи тонн этана, 75 тысяч тонн газовых конденсатов и 400 тонн серы.

Цена продажи производимой продукции выглядит следующим образом: на каждый кубометр очищенного газа - 18 центов, на каждый баррель газового конденсата - 50 долларов, на каждую тонну сжиженного углеводородного газа - 470 долларов, на каждую тонну этана - 260 долларов, на каждую тонну серы - 100 долларов. Таким образом, в целом это принесет Ирану доходы в размере более пяти миллиардов долларов.

Учитывая, что в 2017 году внутренний валовой продукт Ирана составил 427 миллиардов долларов, стоимость продуктов произведенных в рамках этих двух проектов превысит два процента ВВП Ирана.

Расположенное в Персидском заливе газовое месторождение «Южный Парс» считается одним из крупнейших газовых месторождений в мире, и будет совместно осваиваться Ираном и Катаром.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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