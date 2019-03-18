Массовое заражение в Иране, сотни пострадавших

18 марта 2019 14:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Число пострадавших от неизвестной инфекции в районе Горве провинции Курдистан, расположенной на западе Ирана, достигло 700 человек.

Об этом в понедельник сказал директор Управления образования района Горве иранской провинции Курдистан Гушенг Пирфеллах, сообщает Trend со ссылкой на İLNA.

По его словам, случаи заражения начали регистрироваться с 10 марта.

Пирфеллах добавил, что пока точная причина заражения не установлена.

Директор управления отметил, что пострадавшие жалуются на диарею и рвоту, но в течение 12 часов симптомы проходят.

Пирфеллах опроверг информацию о том, что причиной заражения является питьевая вода или замороженное мясо.

Предполагается, что симтомы вызваны норовирусной инфекцией.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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