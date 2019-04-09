Иран будет следить за санкциями "глазами" нового таможенного комитета

9 апреля 2019 17:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На иранской таможне создан комитет по надзору над санкционными товарами.

Согласно распоряжению директора таможенной администрации Ирана Мехди Мирашрафа, на таможне создан национальный комитет по надзору над санкционными товарами. Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на ILNA. Главой комитета назначен заместитель директора управления по техническим вопросам Мехрдад Джамал Эрвенги. Отныне, руководство иранской таможни будет действовать на основании указаний комитета.

Отметим, что в 2018 году США объявили о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий – соглашения между ИРИ и «шестеркой» (США, Великобритания, Россия, КНР, Франция и Германия). Далее, в том же году США ввели санкции в отношении Ирана, которые впоследствии неоднократно ужесточались.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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