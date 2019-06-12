Премьер Японии впервые за 40 лет отправляется с визитом в Иран

12 июня 2019 01:14 (UTC+04:00)

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ начинает в среду официальный визит в Иран, во время которого он встретится с президентом Хасаном Роухани, а также с руководителем и духовным лидером исламской республики аятоллой Али Хаменеи. Это первая поездка главы японского правительства в Иран с 1978 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отметил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, визит в том числе приурочен к 90-летию установления дипломатических отношений между Токио и Тегераном. Сам Абэ заявил, что во время посещения Ирана рассчитывает укрепить дружественные связи с этой страной.

В преддверии визита премьер Японии провел телефонные консультации с высшим руководством Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и с президентом США Дональдом Трампом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Fujifilm решила вновь производить черно-белую фотопленку
Другие страны 11 июня 15:25
В Японии появятся специальные права для пожилых водителей
Другие страны 11 июня 12:02
Трамп и Абэ обсудят денуклеаризацию КНДР на G20
США 11 июня 01:12
Иран не должен стать ядерной державой, заявил Госдеп
США 11 июня 00:22
Роухани призвал ЕС противодействовать экономическому давлению США на Иран
Политика 10 июня 21:24
У Ирана было 40 лет, чтобы слезть с нефтяной «иглы» - министр
Экономика 10 июня 17:43
Лента новостей
Во Франции освободили одного из двух заложников, захваченных в тюрьме (Обновлено)
Европа 02:42
Генсек НАТО заявил о создании групп оперативного реагирования на кибератаки
В мире 02:10
В Италии одобрили законопроект об усилении мер против нелегальной миграции
Европа 01:57
В Турции произошла стычка с террористами РПК: есть раненые
Турция 01:45
Макрон анонсировал переговоры с Путиным
Европа 01:30
Помпео пообещал поддерживать Грузию на пути членства в НАТО
США 00:49
WhatsApp решил судиться c пользователями, нарушающими правила пользования
В мире 00:23
В Чехии прошли митинги с требованием отставки Андрея Бабиша с поста премьер-министра
Европа 00:18
Facebook построит солнечную электростанцию в Техасе
В мире 11 июня 23:51