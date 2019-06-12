Премьер Японии впервые за 40 лет отправляется с визитом в Иран

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ начинает в среду официальный визит в Иран, во время которого он встретится с президентом Хасаном Роухани, а также с руководителем и духовным лидером исламской республики аятоллой Али Хаменеи. Это первая поездка главы японского правительства в Иран с 1978 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отметил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, визит в том числе приурочен к 90-летию установления дипломатических отношений между Токио и Тегераном. Сам Абэ заявил, что во время посещения Ирана рассчитывает укрепить дружественные связи с этой страной.

В преддверии визита премьер Японии провел телефонные консультации с высшим руководством Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и с президентом США Дональдом Трампом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.