Роухани: Иран не ведет войны ни с одной нацией и будет противостоять давлению

Тегеран не ведет войны ни с одной нацией, но готов противостоять враждебным действиям других государств. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани во вторник на церемонии открытия нового терминала в столичном международном аэропорту имени имама Хомейни, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Мы не ведем войны ни с каким народом. В конце концов победа будет за народом Ирана, потому что наши оппоненты не являются нацией. Это группа малоопытных политиков, группа чиновников, а не целая страна. Но зато вся иранская нация вовлечена в борьбу", - цитирует Роухани агентство Mehr. Президент отметил, что цель нынешней антииранской политики ряда стран - "крушение надежд и слом воли" иранцев.

"Они плетут заговоры, но наша нация не потеряет достоинства. Мы хотим сорвать эти злые намерения нашего противника. Мы видим, что давление на нас усилилось, но и наша реакция на него возросла", - сказал президент. Он также обратил внимание на то, что несмотря на санкции, Иран не испытывает проблем с обеспечением аэропортов и самолетов всем необходимым, в том числе запчастями.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.