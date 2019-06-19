В Иране существует угроза распространения инфекционных заболеваний

БАКУ /Trend/ - Существует вероятность распространения кожных и инфекционных заболеваний в некоторых регионах Ирана, пострадавших от селей.
Об этом сказал председатель Общества Красного Полумесяца Ирана Али Аскер Пейвенди.
По словам Пейвенди, в обязанность Общества Красного Полумесяца входят спасение людей, оказание им помощи, обеспечение их продовольствием и временным убежищем.
Напомним, что в Иране с 18 марта в результате селей и наводнений, длившихся примерно один месяц, погибли 77 человек, более тысячи человек получили ранения, четыре человека пропали без вести.
(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)
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