В Иране существует угроза распространения инфекционных заболеваний

19 июня 2019 10:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Существует вероятность распространения кожных и инфекционных заболеваний в некоторых регионах Ирана, пострадавших от селей.

Об этом сказал председатель Общества Красного Полумесяца Ирана Али Аскер Пейвенди.

По словам Пейвенди, в обязанность Общества Красного Полумесяца входят спасение людей, оказание им помощи, обеспечение их продовольствием и временным убежищем.

Напомним, что в Иране с 18 марта в результате селей и наводнений, длившихся примерно один месяц, погибли 77 человек, более тысячи человек получили ранения, четыре человека пропали без вести.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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