Иран в июле начнет второй этап свертывания обязательств по ядерной сделке

Тегеран в начале июля предпримет второй шаг по сокращению своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), но останется в рамках документа. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Иран в начале июля предпримет второй шаг по сокращению своих обязательств в СВПД. При этом мы все делаем в рамках соглашения и не выйдем из него. Все предпринимаемые нами действия идут в рамках документа - пунктов 26 и 36, - и мы на этом настаиваем", - подчеркнул собеседник агентства.

8 мая 2018 года глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

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