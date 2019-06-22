Иранские хакеры в последнее время резко увеличили число кибератак на территории США

22 июня 2019 21:37 (UTC+04:00)

Иранские хакеры резко увеличили число кибератак, проводимых в отношении американских властей и инфраструктурных объектов. Об этом сообщил в субботу телеканал ABC со ссылкой на данные компаний, специализирующихся на компьютерной безопасности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации телеканала, в последние несколько недель участились случаи массовой отправки фишинговых писем сотрудникам государственных структур США, а также работникам экономической сферы. В их число попали в первую очередь те, кто трудятся в области нефте- и газодобывающей промышленности. Такие данные телеканалу предоставили компании CrowdStrike и FireEye.

По их предположениям, в большинстве случаев речь идет о киберпреступниках, связанных с иранскими властями. При этом доподлинно не известно, удалось ли хакерам получить доступ к какой-либо закрытой информации. "Обе стороны крайне заинтересованы в том, чтобы узнать, о чем думает их соперник, - приводит телеканал слова специалиста FireEye. - Можно с уверенностью ожидать, что режим будет использовать все инструменты для того, чтобы снизить неопределенность касательно того, что произойдет дальше, каким будет следующий шаг со стороны США".

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