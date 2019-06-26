Иран не будет ставить штампы в паспортах иностранных туристов на границе

Иран отменит проставление штампов в паспортах иностранных туристов при въезде и выезде из страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Сообщается, что такие меры будут приняты в связи с тем, что многие иностранные туристы обеспокоены тем, что иранская виза или штамп аэропорта в их паспорте могут вызвать проблемы при получении американской визы.

По данным агентства, в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани передал соответствующее распоряжение в министерство внутренних дел.

Теперь иностранцам, посещающим Иран, необходимо будет получить копию документа, подтверждающего, что они получили визу. Въездные и выездные штампы будут ставиться на этом документе вместо паспортов.

Администрация Ирана уже более года работает над данным планом, чтобы поддержать развитие туризма в стране и избавить путешественников от каких-либо опасений.

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики.

Через вторичные санкции США вынудили всех покупателей иранской нефти прекратить закупки. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США - "государством-спонсором терроризма".

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