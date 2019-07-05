Иран призвал принять ответные меры и задержать британское судно

5 июля 2019 14:19 (UTC+04:00)

Председатель совета целесообразности (совещательный орган при верховной лидере) Ирана Мохсен Резаи заявил, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану стоит в ответ задержать одно британское судно, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Если Великобритания не отпустит иранский танкер, ответственные органы обязаны предпринять ответный шаг и задержать один английский танкер", - написал Резаи на своей странице в Twitter.

В четверг стало известно, что власти британского Гибралтара задержали супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Танкер был задержан по просьбе США.

МИД Ирана выразил протест послу Великобритании в Тегеране в связи с задержанием судна и потребовал отпустить танкер, а официальный представитель ведомства Аббас Мусави ранее заявил, что Тегеран считает неприемлемым задержание танкера в Гибралтаре из-за санкций ЕС, поскольку они не основываются на решениях ООН.

Ранее иранское агентство Mehr сообщило, что задержанный в Гибралтаре танкер Grace 1 якобы принадлежит российской компании Russian Titan Shipping Line. При этом агентство не уточняет источник данной информации. По его данным, танкер перевозил иранскую нефть для Сирии, а компания, которой принадлежит судно, зарегистрирована в ОАЭ.

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