Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД

7 июля 2019 11:09 (UTC+04:00)

Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы собираемся перейти порог в 3,67%", - заявил Аракчи в ходе совместного заседания членов правительства ИРИ и представителя Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камальванди.

По словам Камальванди, обогащение урана может начаться уже в понедельник, остались технические моменты.

В то же время Тегеран дал странам ядерной сделки 60 дней на решение требований Ирана по ней.

"Если эти возможности не используются, никто не должен сомневаться в нашей серьезности, что сокращение наших обязательств будет продолжаться каждые 60 дней", - отметил Аракчи.

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