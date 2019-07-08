Командующий армией Ирана заявил, что Тегеран не стремится к войне

8 июля 2019 13:01 (UTC+04:00)

Иран не стремится развязать войну ни с одним государством, однако готов в случае необходимости защитить себя. Об этом заявил в понедельник главнокомандующий иранской армией Сеййед Абдоль-Рахим Мусави, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Исламская Республика Иран не стремится к войне ни с одним государством, но очень хорошо подготовлена, чтобы защитить себя", - цитирует агентство Mehr Мусави. По его словам, "сегодня враг в лице США сосредоточился на гибридной стратегии против Ирана, состоящей из санкций, угроз и психологического давления".

Ситуация вокруг Ирана обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия, а Тегеран эти обвинения отверг.

20 июня иранские вооруженные силы сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС RQ-4, после чего США, согласно заявлениям президента Дональда Трампа, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав непропорциональной действиям Тегерана.

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