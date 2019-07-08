Иран превысил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана

8 июля 2019 13:13 (UTC+04:00)

Иран превысил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана, заявил официальный представитель Организации атомной энергии страны Бехруз Камальванди, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня мы преодолели (уровень обогащения. — Прим. ред.) 3,67%", — цитирует его агентство IRNA.

Накануне Тегеран объявил о втором этапе сокращения обязательств по договору. В Исламской Республике объяснили это тем, что страны-члены сделки не смогли в течение 60 дней выполнить ранее выдвинутые Ираном требования. Они касались экономических интересов страны.

В Иране также анонсировали третий этап, в результате которого уровень обогащения может вырасти до 20%.

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