Число пострадавших от землетрясения на юго-западе Ирана достигло 64

8 июля 2019 17:03 (UTC+04:00)

По меньшей мере 64 человека получили ранения в результате землетрясения в районе города Месджеде-Солейман провинции Хузестан на юго-западе Ирана, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Число пострадавших в районе города Месджеде-Солейман увеличилось до 64 человек", - сказал Заргяр. По его словам, сотрудники скорой помощи направили всех раненых в медицинские центры провинции.

Ранее агентство Tasnim сообщило о гибели одного человека в результате землетрясения.

Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в западной части Ирана около 10 часов мск. Эпицентр подземных толчков находился в 101 км к северо-востоку от иранского города Ахваз (провинция Хузестан). Спустя полчаса, как сообщает сейсмологический центр, в той же части Ирана было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6.

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