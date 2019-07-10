В Иране поприветствовали усилия Франции по сохранению СВПД

10 июля 2019 11:21 (UTC+04:00)

Иран приветствует роль Франции в снижении напряженности вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и в сохранении соглашения, сообщает официальный представитель иранского МИД Аббаса Мусави, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Выступая на пресс-конференции в агентстве, Мусави заявил, что Франция является стороной соглашения, и Иран приветствует "усилия Франции в рамках соглашения о ядерной программе и ответственности по сохранению сделки".

Ранее в Иран прибыл советник президента Франции Эммануэль Бонн. Как ожидается, в среду он встретится с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и главой иранского МИД Джавадом Зарифом.

Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. Эта возможность предоставляется ИРИ в соответствии с параграфом 26 СВПД. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.

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