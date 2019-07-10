Постпред Ирана в МАГАТЭ заявил, что пересмотра условий СВПД не будет

Условия СВПД не могут быть пересмотрены, так как сделка содержит "выверенный баланс", заявил постоянный представитель Ирана в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) Казем Гариб Абади, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В среду по запросу США прошла специальная сессия совета управляющих МАГАТЭ по ситуации вокруг ядерной сделки с Ираном.

"Условия СВПД не могут быть пересмотрены. Это сделка, над которой мы работали 10 лет. Таким образом, СВПД содержит выверенный баланс, даже другие государства, стороны СВПД, не готовы пересматривать СВПД", - заявил Абади по итогам сессии совета управляющих МАГАТЭ.

"Каждый член СВПД должен взять на себя долю ответственности. Китай и Россия не могут компенсировать несоблюдение договоренностей Европейским союзом и E3", - добавил постпред.

Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. Эта возможность предоставляется ИРИ в соответствии с параграфом 26 СВПД. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.

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