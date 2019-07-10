Постпред Ирана в МАГАТЭ заявил, что пересмотра условий СВПД не будет

10 июля 2019 21:39 (UTC+04:00)

Условия СВПД не могут быть пересмотрены, так как сделка содержит "выверенный баланс", заявил постоянный представитель Ирана в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) Казем Гариб Абади, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В среду по запросу США прошла специальная сессия совета управляющих МАГАТЭ по ситуации вокруг ядерной сделки с Ираном.

"Условия СВПД не могут быть пересмотрены. Это сделка, над которой мы работали 10 лет. Таким образом, СВПД содержит выверенный баланс, даже другие государства, стороны СВПД, не готовы пересматривать СВПД", - заявил Абади по итогам сессии совета управляющих МАГАТЭ.

"Каждый член СВПД должен взять на себя долю ответственности. Китай и Россия не могут компенсировать несоблюдение договоренностей Европейским союзом и E3", - добавил постпред.

Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. Эта возможность предоставляется ИРИ в соответствии с параграфом 26 СВПД. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Запасы нефти в США за неделю снизились на 9,5 млн баррелей
Энергетика 22:13
Саммит России, Турции и Ирана пройдет после встречи по Сирии в Казахстане
Россия 21:10
Зариф считает противоречивым созванное по запросу США заседание МАГАТЭ по ядерной сделке
Другие страны 17:50
Советник Макрона в Иране обсудил ядерную сделку
Другие страны 15:57
Посол Великобритании в США Ким Дэррок покидает свой пост
Другие страны 15:29
Торговый диалог между Великобританией и США отменен на фоне скандала с послом
Другие страны 15:00
Лента новостей
Теннисист Надаль сыграет с Федерером в полуфинале Уимблдона
Спорт 22:54
Во Франции на КПП атомной электростанции задержали двух мигрантов
Европа 22:34
Запасы нефти в США за неделю снизились на 9,5 млн баррелей
Энергетика 22:13
Лондонский аэропорт Гатвик приостановил отправку и прием рейсов из-за технического сбоя
Европа 21:57
В Азербайджане продолжается масштабная реконструкция дорожной инраструктуры региональных дорог
Общество 21:28
Саммит России, Турции и Ирана пройдет после встречи по Сирии в Казахстане
Россия 21:10
“Дочка” турецкого банка значительно сократила активы
Бизнес 21:03
Межбанк Азербайджана закупает запчасти для банкоматов
Тендеры 21:01
Турецкие авиалинии объявила скидочную кампанию
Экономика 21:01