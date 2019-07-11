Иран ответил на обвинения в попытке задержать британский танкер

Глава МИД Ирана Джавад Зариф опроверг информацию СМИ о попытке кораблей исламской республики задержать британское судно British Heritage в Ормузском проливе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"То, что они сами утверждают, то, о чем они сами говорят, направлено на эскалацию напряженности. Эти заявления ничего не стоят", — приводит агентство слова министра иностранных дел.

Похожее заявление сделали в Корпусе стражей исламской революции (КСИР, часть Вооруженных сил Ирана).

"Патрули ВМС КСИР продолжают свои обязанности в обычном режиме и с точностью выполняют возложенные на них функции. За прошедшие 24 часа они не взаимодействовали с какими-либо иностранными кораблями, в том числе британскими", — говорится в распространенном ими релизе.

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