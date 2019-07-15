Иран ожидает от Европы практических мер по реализации СВПД

Тегеран ожидает от Европы практических мер по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В минувшие выходные прошла встреча лидеров государств и глав правительств ФРГ, Франции и Великобритании. Берлин, Париж и Лондон в общем заявлении выразили обеспокоенность риском развала СВПД под давлением санкций США и из-за решения Ирана не выполнять несколько ключевых положений соглашения. Также отмечается, что Берлин, Париж и Лондон продолжают поддерживать СВПД, но его сохранение зависит от полного соблюдения Ираном своих обязательств.

"Иран ожидает от европейских партнёров принятия решений и практических, эффективных и ответственных шагов в процессе реализации СВПД", - сообщил Мусави, комментируя заявлении Франции, ФРГ и Британии по ядерной сделке.

Его слова были опубликованы в Telegram-канале МИД Ирана.

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