У Ирана нет информации о потере беспилотника

19 июля 2019 01:30 (UTC+04:00)

Глава МИД Ирана Джавад Зариф после заявления США о сбитом иранском беспилотнике заявил, что у Тегерана нет информации о потере БПЛА, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"У нас нет информации о потере беспилотника", - заявил он журналистам в ООН. Журналисты настаивали на более развернутом ответе. Один из них спросил: "Может нам вас здесь подождать?". Иранский министр сказал "нет".

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил приблизившийся иранский беспилотник в Ормузском проливе.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что корабль американских ВМС сбил приблизившийся к нему иранский беспилотник в Ормузском проливе.

"Сегодня корабль USS Boxer предпринял защитные действия против иранского беспилотника", - сказал президент в ходе выступления, отрывок из которого он опубликовал в своем твиттере.

По его словам, беспилотный летательный аппарат был сбит десантным кораблем USS Boxer, так как продолжал сближение, игнорируя предупреждения. По словам президента США, самолет находился в примерно 900 метрах от американского корабля.

"Беспилотник был немедленно уничтожен", - сказал Трамп, пояснивший, что летательный аппарат был настолько близко, что представлял опасность для корабля и его экипажа.

Отношения между Ираном и США особенно обострились в последние месяцы.

В конце июня Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский шпионский беспилотник над иранской территорией - в южной прибрежной провинции Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. Часть обломков летательного аппарата удалось найти иранским военным.

Трамп в июне назвал действия Ирана против американского беспилотника большой ошибкой. Однако он отметил, что ему "с трудом верится", что Иран мог решиться сбить американский военный самолет, и предположил, что это мог сделать "кто-то неконтролируемый и глупый".

После этого Трамп заявлял, что отменил ответный удар по Ирану за десять минут до планируемого времени, так как счел его несоразмерным инциденту с беспилотником.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Пентагоне рассказали, почему сбили иранский беспилотник
В мире 00:52
Корабль США сбил иранский беспилотник
В мире 18 июля 23:32
Задержанный Ираном иностранный танкер оказался исчезнувшим судном ОАЭ
Иран 18 июля 21:23
Путин и Макрон обсудили ситуацию, сложившуюся после выхода США из иранской ядерной сделки
Другие страны 18 июля 16:57
Bakutel ждет участников из Ирана – министр (ВИДЕО)
Экономика 18 июля 16:35
Иран задержал иностранный танкер с контрабандным топливом
Иран 18 июля 15:29
Лента новостей
В Москве пройдет первый российский концерт Эда Ширана
В мире 02:48
В Индии назвали условия закупки Су-57
В мире 02:32
Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe
В мире 02:13
Латвии необходимо завезти около 300 тысяч рабочих, заявили в Риге
Европа 02:02
В России зафиксировали трехбалльное землетрясение
Россия 01:41
Боевики обстреляли в Сирии провинции Латакия и Алеппо
В мире 01:24
Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей за отказ фильтровать трафик
В мире 01:16
В Пентагоне рассказали, почему сбили иранский беспилотник
В мире 00:52
Поступления в госбюджет Азербайджана за полгода превысили 10 миллиардов манатов
Финансы 00:25