Зариф назвал введение США санкций против Ирана "экономическим терроризмом"

22 июля 2019 01:30 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал введение санкций США против Тегерана "экономическим терроризмом", передает Trend со сылкой на РИА Новости.

"Терроризм – это использование насилия и запугивания против мирных жителей с политическими целями. Таким образом, США вовлечены в экономический терроризм. Это нельзя назвать "санкциями", так как их ввели не для того, чтобы следить за исполнением закона. На самом деле, они нарушают закон", - написал Зариф в Twitter.

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики.

В годовщину выхода США из сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.

Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Согласно недавним сообщениям, Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).

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