Зариф назвал введение США санкций против Ирана "экономическим терроризмом"

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал введение санкций США против Тегерана "экономическим терроризмом", передает Trend со сылкой на РИА Новости.

"Терроризм – это использование насилия и запугивания против мирных жителей с политическими целями. Таким образом, США вовлечены в экономический терроризм. Это нельзя назвать "санкциями", так как их ввели не для того, чтобы следить за исполнением закона. На самом деле, они нарушают закон", - написал Зариф в Twitter.

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики.

В годовщину выхода США из сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.

Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Согласно недавним сообщениям, Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).

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