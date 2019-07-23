МИД Ирана: Борис Джонсон должен понять, что Тегеран не желает конфронтации с Лондоном

23 июля 2019 11:04 (UTC+04:00)

Фаворит избирательной гонки за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Борис Джонсон должен понять, что Иран не хочет конфронтации с Лондоном. Об этом, как сообщил телеканал Al Arabiya, заявил в понедельник министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Иран не желает конфронтации с Великобританией, в том числе и по проблеме танкеров", - сказал Зариф, который в настоящее время находится с визитом в Никарагуа.

"Очень важно, - заметил глава МИД Ирана в беседе с журналистами, - чтобы Борис Джонсон осознал, что Тегеран вовсе не стремится к противостоянию, а хочет возродить нормальные отношения (между двумя странами), основанные на взаимном уважении".

В начале прошлой недели Борис Джонсон исключил вариант, при котором он поддержал бы военную операцию США против Ирана. "Если бы вы спросили меня, поддержу ли я военные действия против Ирана, если стану премьер-министром, то ответ - нет", - сказал он, отметив, что не верит в то, что война с Ираном "представляет собой разумный вариант" для Запада. Джонсон добавил, что, по его убеждению, дипломатия должна быть лучшим средством для продвижения вперед.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Токио потребовал от Сеула усилить охрану японских дипломатических представительств
Другие страны 11:54
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,0
Общество 04:53
Трамп заявил, что все меньше хочет заключать новую сделку с Ираном
США 22 июля 23:27
Помпео назвал Иран угрозой для всего мира
США 22 июля 21:26
Министр: Никто не сможет заменить Иран на рынке нефти
Энергетика 22 июля 18:25
В Азербайджане с визитом находится глава ж/д компании Ирана
Экономика 22 июля 11:39
Лента новостей
Только в Агдаме ВС Армении разрушили 17 мечетей – госкомитет Азербайджана
Политика 11:58
Токио потребовал от Сеула усилить охрану японских дипломатических представительств
Другие страны 11:54
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов ряда стран (ФОТО)
Политика 11:53
В поставках компонентов ЗРК С-400 задержек нет – минобороны Турции
Турция 11:47
Рост инвестиций в основной капитал в Казахстане достиг 8%
Бизнес 11:43
АБР продолжит поддержку энергетических реформ в Узбекистане
Энергетика 11:34
Южнокорейские ВВС сделали 360 предупредительных выстрелов в сторону российского самолета
Другие страны 11:32
В Азербайджане объявлен прием на вакантные места в магистратуру вузов и АН
Общество 11:28
Межбанк Азербайджана закупит банковское оборудование
Тендеры 11:13