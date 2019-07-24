Лондон направил в Иран представителя для переговоров о задержанном танкере

Великобритания направила в Тегеран специального представителя для обсуждения проблемы задержанного Ираном танкера, шедшего под британским флагом. Об этом заявил в среду глава канцелярии верховного руководителя Ирана Мохаммад Мохаммади-Голпаегани, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, британская сторона планирует добиваться освобождения судна.

19 июля иранское агентство IRNA сообщило, что шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе после того, как выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения КСИР. Согласно заявлению КСИР, танкер был задержан "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден до берега для проверки.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.