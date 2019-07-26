Иран допустил индийских дипломатов к экипажу британского танкера

26 июля 2019 13:24 (UTC+04:00)

Посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад сообщил, что иранские власти предоставили Индии консульский доступ к 18 гражданам страны, которые находились на задержанном британском танкере Stena Impero как представители экипажа, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Индийское посольство в Тегеране получило консульский доступ на встречу с 18 членами экипажа задержанного британского судна Stena Impero из Индии. Ведется работа для предоставления такого же доступа для пяти членов экипажа с другим гражданством. Посольство Индии сообщило, что члены экипажа, согласно его наблюдениям, очень спокойны и не испытывают паники", - сообщил иранский посол в своем Twitter.

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.

Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.

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