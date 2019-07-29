В Тегеране назвали предложение Помпео выступить на иранском ТВ актом психологической войны

Тегеран рассматривает предложение госсекретаря США Майкла Помпео о его визите в Иран и выступлении на телевидении частью психологической войны Вашингтона против Исламской Республики Иран. Об этом заявил на брифинге в понедельник официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави, передает Trend со ссылкой на ТАСС

"Мы считаем это намерение США неискренним, рассматриваем его как часть психологической войны США против Ирана", - сказал Мусави, отвечая на вопрос о возможности визита главы Госдепа в Иран.

Ранее госсекретарь США заявил, что предлагал руководству Ирана отправиться в эту страну для переговоров, а также выступить по местному телевидению, однако это предложение было встречено отказом со стороны Тегерана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.