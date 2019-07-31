Роухани призвал ЕС возобновить сотрудничество с Ираном в нефтяной и банковской сфере

31 июля 2019 01:12 (UTC+04:00)

Иран ожидает от Евросоюза нормализации отношений в нефтяной и банковской сфере. Об этом заявил во вторник президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани, который провел телефонный разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы ожидаем, что возобновление сотрудничества с ЕС начнется именно с такого шага", - процитировал телеканал "Аль-Маядин" Роухани.

Как отметил иранский президент, с тех пор как США в 2018 году вышли из соглашения по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), европейцы "не приняли никаких серьезных мер по спасению ядерной сделки". Более того, указал он, некоторые европейские компании ушли из Ирана после односторонних санкций, введенных США.

Роухани назвал антигуманным "экономический терроризм" по отношению к Ирану со стороны Соединенных Штатов. "Америка не получит никакой выгоды от этих враждебных действий", - сказал он.

В свою очередь Макрон, как сообщил телеканал, в разговоре с Роухани обещал "сделать все необходимое, чтобы гарантировать интересы Ирана в ядерной сделке".

Специальный посланник президента Ирана Аббас Арагчи встретился 24 июля в Париже с Макроном и передал ему послание Роухани, касающееся путей сохранения ядерной сделки и снижения напряженности в Персидском заливе.

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