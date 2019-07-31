В Иране выступили за урегулирование пограничных разногласий с ОАЭ

31 июля 2019 03:41 (UTC+04:00)

Иран предложил во вторник Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) провести серию встреч с целью преодоления существующих между двумя странами пограничных разногласий. С такой инициативой, как сообщил телеканал Al Alam, выступил начальник пограничной службы Исламской Республики Иран генерал Касем Резаи. Он встретился в Тегеране с военной делегацией ОАЭ во главе с начальником береговой охраны генералом Али Муслихом аль-Ахбаби, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы могли бы проводить два раза в год в Тегеране и Абу-Даби координационные совещания по обеспечению безопасности совместной границы", - отметил генерал. По его словам, "наблюдающийся подъем в двустороннем торговом партнерстве создает хорошую основу для работы над урегулированием пограничных проблем". Резаи указал также "на недопустимость вмешательства зарубежных стран в вопросы, касающиеся региональной безопасности".

В свою очередь глава эмиратской делегации высказался за продолжение совместных мероприятий по обеспечению безопасного морского судоходства в Персидском заливе. Он высоко оценил также усилия Ирана по борьбе с контрабандой наркотиков. "Дальнейшее укрепление двусторонних отношений заложит прочную основу для безопасности в регионе", - подчеркнул аль-Ахбаби.

Предыдущая встреча представителей пограничных служб двух стран состоялась в 2013 году. ОАЭ оспаривают у Ирана принадлежность трех островов (Абу Муса, Большой и Малый Томб) у входа в Ормузский пролив.

Переговоры в Тегеране прошли на фоне эскалации напряженности в зоне Персидского залива. 19 июля шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан иранскими ВМС "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден в порт Бендер-Аббас для проверки. Британская сторона утверждает, что иранские моряки остановили судно в территориальных водах Омана и затем заставили танкер войти в свои воды.

Инцидент со Stena Impero произошел после задержания властями Гибралтара 4 июля иранского судна Grace 1 по подозрению в нарушении санкций против Сирии. 23 июля госсекретарь Майкл Помпео предложил создать международную коалицию для обеспечения свободы судоходства в регионе.

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