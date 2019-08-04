Задержанный Ираном танкер принадлежит Ираку - СМИ

Танкер, который был задержан ранее на этой неделе силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части иранских вооруженных сил), принадлежит Ираку. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По имеющейся информации, представитель КСИР объявил, что нефтеналивное судно, которое было задержано по подозрению в контрабанде топлива, "является иракским танкером".

Как ранее сообщил телеканал Al-Mayadeen, Иран задержал в среду иностранное судно около острова Фарси в Персидском заливе с контрабандным топливом, которое перевозило его в арабские страны. По данным КСИР, на судне находилось 700 тыс. литров контрабандного топлива. На борту задержанного танкера находилось семь моряков-иностранцев.

Как в свою очередь указало агентство Mehr, КСИР произвел задержание судна по указу иранских судебных чиновников после того, как убедился в том, что танкер занимается контрабандой топлива. Задержанное судно было переведено в иранскую провинцию Бушер, груз доставлен в департамент Национальной иранской компании по распределению нефтепродуктов, расположенный в той же провинции.

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