Задержанный Ираном танкер принадлежит Ираку - СМИ

4 августа 2019 21:46 (UTC+04:00)

Танкер, который был задержан ранее на этой неделе силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части иранских вооруженных сил), принадлежит Ираку. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По имеющейся информации, представитель КСИР объявил, что нефтеналивное судно, которое было задержано по подозрению в контрабанде топлива, "является иракским танкером".

Как ранее сообщил телеканал Al-Mayadeen, Иран задержал в среду иностранное судно около острова Фарси в Персидском заливе с контрабандным топливом, которое перевозило его в арабские страны. По данным КСИР, на судне находилось 700 тыс. литров контрабандного топлива. На борту задержанного танкера находилось семь моряков-иностранцев.

Как в свою очередь указало агентство Mehr, КСИР произвел задержание судна по указу иранских судебных чиновников после того, как убедился в том, что танкер занимается контрабандой топлива. Задержанное судно было переведено в иранскую провинцию Бушер, груз доставлен в департамент Национальной иранской компании по распределению нефтепродуктов, расположенный в той же провинции.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На севере Ирака ликвидировали группу террористов
Другие страны 18:15
Главы МИД Египта, Иордании и Ирака обсудят в Багдаде трехстороннее партнерство
Другие страны 15:12
В Иране разбился истребитель
Общество 14:35
ВВС Турции нейтрализовали трех террористов РПК на севере Ирака
Турция 13:40
Иран задержал иностранное судно в Персидском заливе с контрабандным топливом
Политика 13:34
За последнюю неделю в Иране погибли около 150 человек
Общество 12:20
Лента новостей
В работе Facebook и Instagram произошел сбой
В мире 21:26
Пожар в торговом центре "Седерек" локализован (Обновлено)
Происшествия 21:17
Трамп распорядился приспустить флаги в память о жертвах стрельбы в Техасе и Огайо
США 21:09
"Манчестер Сити" в шестой раз завоевал Суперкубок Англии по футболу, победив "Ливерпуль"
Спорт 20:48
В Турции произошло землетрясение
Турция 20:32
Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл гонку этапа "Формулы-1" в Венгрии
Спорт 20:14
Выросли продажи на портале Azexport
Экономика 20:00
При взрыве в Кабуле погибли два человека
Другие страны 19:45
В парке в Чикаго произошла стрельба
США 19:28