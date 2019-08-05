МИД Ирана выразил соболезнования близким жертв стрельбы в США

5 августа 2019 00:16 (UTC+04:00)

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави выразил солидарность с родными и близкими погибших в результате двух инцидентов со стрельбой в США, произошедших в минувшие сутки. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Mayadeen, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства "выразил сожаление по поводу убийств американских граждан и высказал солидарность с родственниками жертв инцидентов".

В субботу 21-летний мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра в городе Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 20 человек, еще 26 были ранены. Кроме того, в ночь на воскресенье была открыта стрельба в городе Дейтон (штат Огайо). В результате погибли по меньшей мере девять человек, еще 27 получили ранения.

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