В Багдаде опровергли сообщения, что задержанный Ираном танкер принадлежит Ираку

Танкер, который был задержан несколько дней назад отрядом Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части иранских вооруженных сил), отношения к Ираку не имеет. Об этом говорится в заявлении иракского министерства транспорта, которое в воскресенье приводит телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В сообщении ведомства отмечается, что "судно, которое Иран задержал в Персидском заливе, не принадлежит Ираку".

Некоторое время назад телеканал процитировал представителя КСИР, который заверил, что нефтеналивное судно, задержанное по подозрению в контрабанде топлива, "является иракским танкером".

Как ранее сообщил телеканал Al Mayadeen, Иран задержал в среду иностранное судно около острова Фарси в Персидском заливе с контрабандным топливом. По данным КСИР, судно перевозило 700 тыс. литров контрабандного топлива в арабские страны. На борту задержанного танкера находились семь моряков-иностранцев.

По данным агентства Mehr, танкер отбуксировали в иранскую провинцию Бушер, груз доставили в департамент Национальной иранской компании по распределению нефтепродуктов, расположенный в той же провинции.

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