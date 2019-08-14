Президент Ирана оценил намерения США создать коалицию в Персидском заливе

14 августа 2019 12:40 (UTC+04:00)

Заявления о намерении создать коалицию США в Персидском и Оманском заливах носят мнимый характер, вряд ли будут реализованы, считает президент Ирана Хасан Роухани. "Нет сомнений, что если даже какая-то часть из заявлений (о создании коалиции – ред.) будет реализована, это не поспособствует безопасности региона", - сказал Роухани на заседании правительства в среду, в то же время отметив, что заявления делаются для виду и непрактичны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По словам президента Ирана, чьи слова были опубликованы на его официальном сайте, страны Персидского залива сами могут обеспечить безопасность региона и не нуждаются в присутствии иностранных сил. Роухани также отметил, что США, как и другие силы, хотя расколоть регион и финансово "опустошить" региональные страны. Ранее США заявляли, что планируют создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Первые такие предложения были сделаны в конце июня на министерских переговорах с союзниками по НАТО в Брюсселе. Речь, в частности, шла о вариантах как проведения разведки с воздуха, так и отправки кораблей для сопровождения торговых судов в Ормузском проливе. Великобритания присоединилась к международной коалиции, инициированной США, для патрулирования вод вблизи Ирана.

Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах заметно обострилась в последние месяцы. В соседнем Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.

Кроме того, 19 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержал в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводил его в порт Бендер-Аббас. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Фондовый рынок Китая отреагировал ростом индексов на решение США по пошлинам
Другие страны 12:37
Президент Италии считает, что обрушения моста в Генуе можно было избежать
Европа 11:46
В Черногории ввели запрет на курение в ресторанах и кафе
Европа 11:24
В Вашингтоне обеспокоены ракетными пусками КНДР
США 10:42
Трамп: для обеспечения безопасности выборов необходима система идентификации избирателей
США 09:55
В КНР заявили, что приняли меры по минимизации последствий от экономического давления США
В мире 08:47
Лента новостей
В Турции за три дня произошли 30 лесных пожаров
Турция 12:52
ТОП - 10 страховых компаний Азербайджана по уставному капиталу
Финансы 12:46
Фондовый рынок Китая отреагировал ростом индексов на решение США по пошлинам
Другие страны 12:37
Азербайджанский оркестр народных инструментов выступит под управлением народного артиста России
Культура 12:30
Fitch присвоило узбекскому банку рейтинг «BB-», прогноз «Стабильный»
Финансы 12:23
Истинное лицо местных "демократов": они присвоили десятки миллионов долларов - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Политика 12:19
Посол Китая: Пекин ценит сотрудничество с Москвой в сфере безопасности
Другие страны 12:19
Министр обороны Азербайджана посетил строящиеся объекты в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
Нагорно-карабахский конфликт 12:17
В МОК отреагируют на спор Южной Кореи и Японии вокруг островов Токто
Другие страны 12:11