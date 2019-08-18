КСИР: присутствие США и Британии уменьшает безопасность Персидского залива

18 августа 2019 13:15 (UTC+04:00)

Американское и британское присутствие в зоне Персидского залива приводит к снижению уровня безопасности этого региона. Такое мнение, как передал в воскресенье телеканал Sky News Arabia, высказал командующий Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) контр-адмирал Алиреза Тангсири, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "нахождение Америки и Британии в регионе означает отсутствие в нем безопасности".

Ситуация в регионе Персидского залива обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. Тегеран эти обвинения отверг.

Госдепартамент в конце июня объявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в зоне Персидского залива. 23 июля госсекретарь Майкл Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов. Инициативу поддержала Великобритания. 6 августа свою готовность принять участие в коалиции подтвердил Израиль.

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