Посол Ирана подтвердил отплытие танкера с иранской нефтью из Гибралтара

19 августа 2019 10:17 (UTC+04:00)

Посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад подтвердил в своем Twitter, что танкер с иранской нефтью покинул Гибралтар, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее со ссылкой на телерадиовещательную корпорацию GBC News сообщалось, что танкер Grace 1, который теперь называется Adrian Darya, покинул воды Гибралтара. По информации газеты Wall Street Journal, танкер под флагом Ирана отплыл около 23 часов.

"Мы подтверждаем, что спустя 45 дней задержания в водах Гибралтара, танкер с иранской нефтью начал движение в направлении международных вод", - написал он в Twitter.
Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. В четверг посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил, что Grace 1 вскоре покинет Гибралтар.

В Иране освобождение танкера назвали победой дипломатии и провалом политики Белого дома.
В субботу суд США выдал ордер на задержание танкера Grace 1, который ранее отпустили власти Гибралтара. По данным минюста США, суд по округу Колумбия постановил, что нефтяной танкер, вся нефть на его борту и 995 тысяч долларов подлежат конфискации в связи с нарушением ряда американских законов. Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.

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