Роухани заявил, что терпение Ирана в ситуации с СВПД не безгранично

21 августа 2019 16:09 (UTC+04:00)

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что терпение Тегерана в ситуации, связанной с выполнением другими сторонами ядерной сделки, не безгранично, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы выбрали правильный и верный путь, сокращая обязательства, заявив, что терпение наш имеет границы и при невыполнении ими (сторонами) обязательств мы не можем принимать на себя их в полной мере", - сказал Роухани на встрече с верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

По его словам, если переговоры Ирана со странами сделки (Россия, Франция, Великобритания, Китай и Германия) окажутся успешными, тогда ситуация поменяется, в противном случае Тегеран продолжит сокращать исполнение взятых на себя в рамках соглашения обязательств.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. При этом президент США Дональд Трамп заявляет о готовности обсуждать новую сделку с Тегераном без предварительных условий, однако тот требует снятия санкций для начала переговорного процесса.

В годовщину выхода США из сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).

В Иране также отмечали, что перейдут к третьему этапу сокращения обязательств через 60 дней после 7 июля (тогда начался второй этап), если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана "перед лицом экономического терроризма США". Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отмечал, что все предпринятые шаги Ирана "обратимы".

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