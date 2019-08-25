Меркель рассказала о конструктивном обсуждении иранского вопроса на G7

25 августа 2019 21:39 (UTC+04:00)

На саммите G7 состоялась конструктивная дискуссия по Ирану, все стороны выступили за дипломатическое решение "ядерного вопроса", заявила на пресс-конференции на полях саммита G7 канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Это была хорошая и конструктивная дискуссия, которая показала, что все едины в том, что Иран не должен получить ядерное оружие и что все хотят добиться этого результата путем переговоров", - сказала Меркель.

Она добавила, что речь идет о недопущении дальнейшей эскалации, "если ничего не произойдет, то есть опасение, что Иран в сентябре продолжит выход из Совместного всеобъемлющего плана действий".

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