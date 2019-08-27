Зариф назвал возможность продавать нефть предпосылкой для выполнения ядерной сделки

Иран хочет продавать нефть, и достижение этой цели является предпосылкой для полного выполнения обязательств в рамках ядерной сделки. Об этом заявил в опубликованном во вторник интервью в газете Süddeutsche Zeitung министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Европа обязалась выполнять 11 пунктов. Они включают в себя инвестиции, гражданскую авиацию, транспорт, возвращение европейских предприятий. В качестве предпосылки для полной реализации наших обязательств мы не требуем ничего из этого. Мы хотим лишь иметь возможность продавать нефть и получать за это деньги", - сказал он.

По словам Зарифа, "Европа пока лишь ограничивается заявлениями в поддержку соглашения". Он добавил, что европейцы "принимают законы" - и на этом пока все заканчивается.

8 мая 2018 года США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий и ввели против Ирана ряд экономических санкций, добиваясь, в частности, полной остановки его нефтяного экспорта. Ровно через год президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам 60 дней на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки своих обязательств (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и обещал сокращать их каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться соглашения.

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