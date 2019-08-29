МИД Ирана: США должны вернуть исключения из санкций для сохранения ядерной сделки

Европейские страны должны убедить США восстановить исключения из нефтяных санкций против Ирана для сохранения сделки по иранской ядерной программе. Об этом заявил заместитель главы иранского МИД Аббас Арагчи в эфире государственного телевидения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, позиция Ирана была передана президентом страны Хасаном Роухани его французскому коллеге Эмманюэлю Макрону в ходе нескольких телефонных звонков, сделанных в последнее время. Лидеры также обменялись идеями о том, как сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Роухани заявил Макрону, что если Европа хочет сохранить ядерную сделку, то они должны обеспечить нашу способность продавать нефть. Для этого есть два варианта - один из них заключается в том, чтобы обратиться к американцам и попросить их вернуть исключения из санкций для покупателей иранской нефти", - цитирует Bloomberg заявление Арагчи.

Второй вариант, по словам замглавы иранского внешнеполитического ведомства, подразумевает, что европейские страны сами будут покупать иранскую нефть в большом объеме.

Арагчи также отметил, что Иран вернется к полному соблюдению условий СВПД, когда сможет продавать нефть и иметь полный доступ к своим доходам.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон изложил своему американскому коллеге Дональду Трампу предложение по возвращению Ирана к выполнению СВПД, в рамках которого Тегерану должно быть разрешено продавать некоторые объемы нефти в обмен на ряд серьезных обязательств. После этого иранские дипломатические источники указали агентству Bloomberg, что Тегеран хочет получить разрешение на экспорт нефти объемом не менее 700 тыс. баррелей, а позднее объем продаж должен достичь 1,5 млн баррелей в случае, если западные страны намерены вести с Ираном переговоры по вопросу спасения сделки по иранской ядерной программе.

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