Встреча глав МИД Британии, ФРГ, Франции по Ирану в Хельсинки будет закрытой

30 августа 2019 11:20 (UTC+04:00)

Встреча глав МИД Великобритании, Германии и Франции о путях по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и защите международной навигации в Ормузском проливе пройдет в пятницу в Хельсинки в закрытом режиме, заявили в пресс-службе председательства Финляндии в Совете ЕС. Об этом сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Эта встреча пройдет сегодня, но она будет закрытой для СМИ", - сказали там.

Ранее в пятницу британский Форин оффис сообщил, что, помимо главы МИД Великобритании Доминика Рааба, министра по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, главы МИД ФРГ Хайко Мааса, во встрече примет участие верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Дискуссии пройдут на полях двухдневной неформальной встречи министров обороны и иностранных дел 28 стран Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи, что готов к встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани при наличии надлежащих условий. Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода Соединенных Штатов из СВПД 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. Трамп неоднократно заявлял, что готов к диалогу с Тегераном. При этом он говорил, что заинтересован в замене СВПД на другой договор, который бы включил не только атомную программу Ирана, но и широкий спектр вопросов, включая его ракетную программу и региональную политику.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Корбин уверен, что британский парламент успеет предотвратить жесткий Brexit
В мире 29 августа 20:45
Глава МИД Ирана намерен приехать в Нью-Йорк на Генассамблею ООН
Иран 29 августа 17:46
Международный консорциум построит горно-обогатительный комплекс в Узбекистане
Бизнес 29 августа 15:16
Франция поддержала идею военного присутствия ЕС в Ормузском проливе
Европа 29 августа 15:09
ЕС пока не обсуждает отправку в Ормузский пролив миссии по свободе судоходства
Другие страны 29 августа 13:12
Иран внесет в санкционный список людей, связанных с Фондом защиты демократии
Иран 29 августа 12:50
Лента новостей
Турция стягивает военную технику на границу с Сирией
Турция 11:54
Всемирно известный проект "The Voice Kids" в Азербайджане: начался прием заявок
Культура 11:53
В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
Экономика 11:50
В Баку для приема в «нулевку» обратились свыше 17 тыс. детей
Общество 11:47
"Эмбамунайгаз" объявляет тендер по строительству скважин на месторождении
Тендеры 11:44
Таджикистан увеличил объемы торговли со странами ШОС
Таджикистан 11:44
ЕС нацелен на тесное сотрудничество с Туркменистаном - председатель Европейской комиссии
Бизнес 11:41
Азербайджанские оппозиционеры стали политическими трупами - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Политика 11:34
Капитал провайдера онлайн оплаты ОАО «GoldenPay» сократился почти в три раза
Финансы 11:33