Министр энергетики Ирана сообщил о рассмотрении строительства электростанции "Сирик" в Москве

2 сентября 2019 12:28 (UTC+04:00)

Ардеканиан, который сопровождает иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа в поездке в Москву, по прибытии в столицу России заявил, что юридические формальности присоединения Ирана к ЕАЭС завершены 4 дня назад, передает Trend со ссылкой на Irna.ir.

"Пути реализации соглашений Ирана будут рассмотрены на встрече с генсеком ЕАЭС в Москве", добавил он.
Председатель иранской стороны совместной экономической комиссии Ирана и России также отметил, что будут изучены итоги двустороннего совещания Ирана и России, которое прошло в мае текущего года в Тегеране и Исфахане.

По его словам, члены совместной экономической комиссии Ирана и России и частный сектор двух стран призывают к активизации роль Тегерана в ЕАЭС.

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