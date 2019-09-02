Зариф заявил, что Россия всегда выступала на стороне Ирана в сложных ситуациях

2 сентября 2019 13:01 (UTC+04:00)

Москва выступала на стороне Тегерана в сложных политических ситуациях. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Россия была другом Ирана в сложных ситуациях", - приводит в понедельник агентство Mehr слова Зарифа. Он добавил, что "с таким партнером Иран продолжит свое сотрудничество". "Наши отношения с Россией носят стратегический характер", - подчеркнул глава МИД.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник проведет переговоры с Зарифом, который находится в российской столице с рабочим визитом. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в ходе встречи будут рассмотрены шаги по расширению торгово-экономического сотрудничества, будущее ядерной сделки, а также обострившаяся ситуация в зоне Персидского залива.

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