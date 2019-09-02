Лавров: Иран пытаются спровоцировать на нарушение режима нераспространения

Иран пытаются спровоцировать на нарушение режима нераспространения, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на брифинге в понедельник в Москве по итогам переговоров с иранским коллегой Джавадом Зарифом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Наши американские партнеры при поддержке некоторых своих региональных союзников очевидно и откровенно пытаются спровоцировать Иран. Американцы объявили, что для них СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе – ред.) не является обязательным, и при этом от Ирана требуют неукоснительное выполнение всех иранских обязательств по СВПД. Напомню еще раз, что СВПД - очень деликатный баланс интересов, обязательств и компромиссов, и он не может быть разобран на части", - отметил Лавров.

В годовщину выхода США из СВПД Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда его пунктов - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов Франция, Германия и Великобритания после выхода США из иранской ядерной сделки приняли решение создать совместный механизм для расчетов с Ираном (INSTEX). Генсек дипслужбы ЕС Хельга Шмид после июньской встречи в Вене по ядерной сделке заявляла, что механизм введен в действие и уже проводятся первые транзакции. На первом этапе он должен обеспечить поставки лекарств, медицинского оборудования и сельхозпродукции. Тегеран же добивается возможности экспортировать нефть на фоне санкций США.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков после заседания в июне отмечал, что ЕС пока не готов использовать INSTEX для обслуживания сделок по экспорту иранской нефти.низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).

Иран требует от участников сделки обеспечить экономические интересы Ирана, предусмотренные ядерной сделкой, главным образом в банковской и нефтяной сферах.

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