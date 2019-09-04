В Иране заявили, что вернутся к соблюдению ядерной сделки, если получат кредит на $15 млрд

Заместитель главы иранского МИД Аббас Арагчи в среду заявил, что Тегеран вернется к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе при условии получения кредита в размере $15 млрд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С нашей точки зрения, возвращение к полному исполнению ядерной сделки зависит от того, получим ли мы кредит в размере 15 миллиардов долларов в течение четырех месяцев. В противном случае мы продолжим сокращение обязательств по ядерной сделке", - цитирует Арагчи агентство Фарс.

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