Россия изучает возможности дополнительного инвестирования в нефтедобычу Ирана, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак на Восточном экономическом форуме, передает Trend со ссылкой на Oil Capital.

«Речь идет о разработке в области нефти в первую очередь», — сказал он, однако не уточнил, какие проекты имеются в виду.

Министр энергетики Ирана Реза Ардаканиян, комментируя в интервью агентству IRNA итоги своего визита в Москву 2 сентября, говорил, что Россия готова вложить в иранскую нефтегазовую отрасль $10 млрд.

Весной 2018 года США, напоминает ТАСС, в одностороннем порядке вышли из иранской ядерной сделки и ввели санкции против иранского нефтяного экспорта. Через год, в мае 2019 года, добыча нефти в Иране оказалась на минимальном с 1980-х годов уровне, а экспорт составил 810 тыс. б/с, хотя годом ранее страна ежесуточно экспортировала 2,6 млн баррелей.

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