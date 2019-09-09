МАГАТЭ подтвердило запуск Ираном центрифуг нового поколения

9 сентября 2019 14:56 (UTC+04:00)

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили факт ввода в строй Ираном центрифуг нового поколения.

Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление официального представителя организации.

Эксперты МАГАТЭ в ходе процесса верификации установили, что по состоянию на минувшее воскресенье Иран "установил или устанавливал" на ядерном объекте в Натанзе 22 центрифуги типа IR-4, одну центрифугу типа IR-5, 30 центрифуг типа IR-6 и три центрифуги типа IR-6s, отмечается в заявлении организации. МАГАТЭ также сообщает, что Иран уведомил его о том, что он намерен установить каскад из 164 центрифуг типов IR-4 и IR-2m.

AFP отмечает, что ввод в строй центрифуг нового поколения позволит Ирану увеличить запасы обогащенного урана до уровней, превышающих разрешенные ядерным соглашением с мировыми державами, Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), заключенным в 2015 году.

В воскресенье МАГАТЭ сообщило, что власти Ирана проинформировали исполняющего обязанности генерального директора этой организации Корнела Феруцэ на переговорах в Тегеране о третьем этапе сокращения его обязательств, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе. Как информировал ранее представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, Тегеран в пятницу приступил к третьему этапу по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки и отказался от ограничений исследовательской деятельности.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Иностранные инвесторы смогут покупать акции банков Узбекистана без разрешения Центробанка
Финансы 14:12
Маас назвал неверным сигналом приостановку Ираном части обязательств по ядерной сделке
Европа 05:17
СМИ: эксперты МАГАТЭ нашли следы урана в пробах, взятых на складе в Иране
В мире 8 сентября 21:27
В МИД Ирана сообщили, что танкер Adrian Darya 1 достиг пункта своего назначения
Политика 8 сентября 20:17
В Тегеране заявили, что Европа не выполнила свои обязательства по ядерной сделке
Ядерная программа 8 сентября 13:24
Болтон: МАГАТЭ считает, что Иран может скрывать ядерные материалы
В мире 7 сентября 20:05
Лента новостей
В Анкаре состоялся торжественный прием, посвященный 28-летию независимости Кыргызстана
Кыргызстан 15:02
В Азербайджане будет принят закон по ликвидации анемии — депутат
Общество 14:54
Казахстан пересмотрит структуру экспорта для продвижения продукции на новые рынки сбыта
Бизнес 14:50
Беларусь претендует на проведение чемпионата Европы по легкой атлетике в 2024 году
Беларусь 14:50
Объем сделок в фондовой бирже Узбекистана увеличился почти в 3 раза
Бизнес 14:47
Стала известна дата открытия нового кофейного завода в Грузии
Финансы 14:41
Fitch: общегосударственный бюджет Казахстана будет иметь профицит
Бизнес 14:35
Российское рейтинговое агентство прогнозирует рост ВВП Азербайджана
Бизнес 14:26
Прогноз: Brent может подорожать до 63 долларов за баррель
Финансы 14:20