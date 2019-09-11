В Иране задержали трех граждан Австралии

11 сентября 2019 08:29 (UTC+04:00)

Трое граждан Австралии задержаны в Иране. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает австралийский телеканал ABC News.

По данным телеканала, одна женщина находится за решеткой уже почти год, а другие двое являются парой, их задержали в последние несколько месяцев. Предполагается, что эти два случая не связаны между собой.

Австралийское правительство предупреждает граждан о рискахпри поездках в Иран.

"Пересмотрите, нужно ли вам ехать, в связи с рисками, чтоиностранцы, включая австралийцев, могут быть произвольно задержаны или арестованы", - приводит телеканал заявление правительства.

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