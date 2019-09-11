Макрон и Роухани провели телефонные переговоры

Президенты Ирана и Франции Хасан Роухани и Эммануэль Макрон в среду провели первый телефонный разговор после третьего этапа сокращения Тегераном обязательств по ядерной сделке, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как следует из сообщения, опубликованного на сайте иранского президента, Роухани заявил Макрону о готовности вернуться к выполнению положений соглашения по иранской атомной программе в случае наличия окончательных соглашений с Европой по реализации ядерной сделки.

В свою очередь президент Франции заверил, что Париж продолжает работать в этом направлении.

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