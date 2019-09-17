Следующий саммит России, Турции и Ирана пройдет в Тегеране

17 сентября 2019 00:00 (UTC+04:00)

Следующий саммит России, Ирана и Турции состоится в Тегеране. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров трех стран, опубликованном в понедельник на сайте иранского президента Хасана Роухани, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президенты Ирана [Хасан Роухани], России [Владимир Путин] и Турции [Реджеп Тайип Эрдоган] также договорились о проведении следующего трехстороннего саммита в Тегеране", - говорится в тексте. Отмечается, что на нем будут обсуждаться региональные и международные события, а также сотрудничество в различных сферах.

Никакие действия не должны подрывать суверенитет, единство и территориальную целостность Сирии, убеждены президенты России, Ирана и Турции.

"Участники подтвердили твердую приверженность суверенитету, единству и территориальной целостности Сирии. Эти принципы необходимо соблюдать всем сторонам, и никакие действия не должны их подрывать", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента Ирана.

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