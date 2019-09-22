Зарифа вновь ограничили в передвижениях по США

Американские власти вновь ограничили передвижения главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Нью-Йорке, говорится в сообщении в Twitter замглавы МИД Ирана Аббаса Аракчи.

Ранее иранские СМИ, не приведя источника информации, сообщили, что президент Ирана Хасан Роухани и его делегация, в том числе глава МИД, могут не попасть на сессию Генассамблеи ООН, поскольку у них до сих пор нет визы, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В четверг глава иранской миссии в ООН Мирусефи сообщил РИА Новости, что Роухани и Зариф получили визы для участия в ГА ООН. В пятницу Зариф прибыл в Нью-Йорк.

Аракчи в субботу разместил фотографию Зарифа, у которого берут интервью в помещении постпредства Ирана при ООН. Комната оборудована под студию.

"Так как его американская виза не позволяет ему добраться до студии, студия приехала в иранскую миссию в Нью-Йорке", - написал в Twitter Аракчи.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.