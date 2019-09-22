Зариф раскритиковал США за решение направить дополнительные войска на Ближний Восток

22 сентября 2019 06:29 (UTC+04:00)

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал США за решение перебросить дополнительные войска на Ближний Восток в связи с ухудшением обстановки в регионе из-за атаки на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В пятницу глава Пентагона Марк Эспер и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд заявили, что Вашингтон направляет дополнительный воинский контингент и средства противовоздушной обороны на Ближний Восток в связи с обострением ситуации вокруг Ирана. При этом, по словам Данфорда, численность перебрасываемых военнослужащих измеряется сотнями, а не тысячами.

Зариф заявил CBS, что негативно относится к такому шагу Вашингтона. "Я считаю, что это позерство", - отметил он. "Я думаю, что, касательно попыток разобраться в этом вопросе, все движется в неверном направлении", - прокомментировал глава МИД события в Саудовской Аравии.

В интервью, полная версия которого выйдет в эфир в воскресенье, он также не стал полностью исключать вероятность того, что действия США могут привести к полномасштабному военному конфликту. "Я не уверен, что мы сможем избежать войны", - отметил Зариф, добавив при этом, что Иран не начнет боевые действия первым. "Но я уверен, что тот, кто начнет войну, не будет тем, кто ее закончит", - подчеркнул министр, который находится в Нью-Йорке для участия в мероприятиях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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